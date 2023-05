Bienvenu chez moi,



Ensemble rendons le monde en meilleure santé et plus heureux!

Nous recherchons des leaders.

J'habite Wattrelos petite ville du nord de la France.



Jai 67 ans, je suis marié et père de famille.



Je m'appelle Christian Lecroard et je suis membre coach pour la compagnie HERBALIFE NUTRITION.



Notre mission "Ensemble rendons le monde en meilleure santé et plus heureux!"



Cette société est leader mondial des shakes substitut de repas dans le monde.



A chaque objectif, sa solution!



- Pour avoir un mode de vie équilibré et actif.

- Sportifs ou non.

- Amateur, professionnels, mère au foyer...

Vous êtes simplement à la recherche d'un équilibre alimentaire pour être en forme et moins fatigué....





Mon rôle avec cette société

Contribuer à apporter une meilleure nutrition dans chaque foyer en faisan connaitre les bienfaits de produits et surtout la liberté de travailler de chez soi (ou de partout dans le monde) à son rythme



Voici un peu de mon histoire.

Non je ne suis pas tombé dedans étant petit



Cette aventure commence en mars 2003.



Je me rappelle à cette époque, j'étais Mécanicien Ajusteur et on commençait à parler de fermeture dans l'usine ou je travaillai, mais je ne me sentais pas directement menacé. J'étais en forme.



Chez mes beaux-parents c'était différent. Ils avaient des problèmes de santé, Mon beau père avait besoin de trouver de l'énergie car sa femme malade ne le laissait pas dormir.



Malgré tout, j'avais besoin de me trouver une activité qui me permettait d'être valorisé.



Ma coiffeuse, avec qui j'évoquai ces faits du moment a entendu mon message et durant le temps des coupes de cheveux, nous à parler d'un nouveaux concept de produit et de travail.



Elle était sur booster et à chaque fois quelle en avait la possibilité nous sortait un mot encore inconnu pour nous.



Devant tant d'acharnement à me répéter ce mot et me dire que cela permettrai de résoudre mes soucis de ce moment-là, j'ai fini par vouloir en savoir davantage. Nous avons alors convenu d'un rendez-vous pour en parler.



Un peu de temps après nous voici réuni chez nous avec notre coiffeuse et une autre personne un homme.



Ce monsieur nous a raconté son histoire. En gros il avait traversé tout le pays pour écouter et découvrir ce concept nouveau.



Comme nous avions décidé d'essayer les produits pour mon beau-père et que le fait de devenir membre nous permettait dès le commencement d'avoir 25% de remise immédiate sur toutes nos commandes. Jai signé le 22/03/2003.



Je ne maitrise pas la langue de Shakespeare, merci de prendre contact uniquement en français.



