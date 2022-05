Patrice GUERITAULT

J'exerce mon activité dans un secteur en plein développement ou il y a de nombreuses places à prendre et accessibles à tous.



Vous êtes à la recherche de revenus supplémentaires et, ou d'une reconversion professionnelle Vous êtes autonome, dynamique, volontaire et avez un bon relationnel ainsi que l'esprit d'équipe...



Si vous souhaiter de plus gagner en liberté et en indépendance, laissez moi vos coordonnées et vos disponibilités horaires je pourrais ainsi vous recontacter au moment le plus opportun.



Bonne réussite dans tous vos projets...



Mes compétences :

Relations humaines

Gestion de la relation client