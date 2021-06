Ibrahima SIBY

Pourquoi moi pas les autres ?



Certainement c'est la question que vous vous posez. Je tenais simplement à dire je ne suis ni le meilleur dans le domaine du Marketing ni du Commerce. Toutefois ce qui est une certitude pour moi, je demeure un étudiant très stratégique et entreprenant, un polyglotte, un visionnaire.



Je demeure autonome et j'ai ce désir incessant d'apprendre et de relever des défis des missions que mon Responsable me confie. Aujourd'hui je viens vers vous pour me donner ne ce reste qu'une petite chance. Celle qui me permettra de vous apporter mon savoir-faire, celle qui me permettra de m'épanouir.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Prospection

Recherche de nouveaux fournisseurs

Service après vente

Project Management, Management de périmètre commer

Microsoft Office, Marketing Stratégique, Marketing