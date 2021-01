Ibtissam KAMALI

Ventes et prospection :

Accueil, conseil client, prospection téléphonique, recouvrement contentieux, facturation et élaboration de devis, gestion et suivis des dossiers.



Hôtesse d'accueil :

Accueille, renseigne et oriente des personnes à l'espace de réception (gare, entreprise) ou au standard téléphonique de la structure et délivre des laissez-passer, badges, billets, invitations.

Peut réaliser la gestion du courrier (collecte, distribution), des tâches administratives simples (classement, saisie informatique, saisie de courriers préétablis .



Mes compétences :

Dynamisme

Organisé

Perseverance

Sociable

Autonome

Relationnel

Rigoureuse