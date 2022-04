Igor ROCABOY

Mon expérience est de 17 ans en gestion et encadrement d'équipes. Ce aussi bien sur les domaines du télé marketing(business to business), commerciaux, et communication. Le milieu multiculturel ou pluriculturel est celui ou je me sens le plus à l'aise. Dans notre ère de mondialisation, il faut apprendre des autres et transmettre son savoir, écouter et diffuser, c'est ce qui nous fait avancer. être novateur.

Compétences :



Encadrement – Management – Développement – Commercial – Administratif - Communication

Vente – Création - B to B et B to C – Procédures – Réseaux sociaux.

Gestion de projet et de personnels (équipes internationales de 4 à 120 personnes, jusqu’à neuf langues différentes). Gestion de plateaux, superviseurs et équipes, appels entrants et sortants



Je suis autodidacte.

