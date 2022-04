Igor SUCHET

Chiffrage de projets de 500 K€ à 20 M€ dans le domaine du Génie climatique (bureaux, hôpitaux, laboratoires, industries, centres commerciaux) comprenant le dimmensionnement des installations, l'étude des économies possibles, les consulations des fournisseurs et analyses des offres fournisseurs, les métrés, la rédaction du devis et du mémoire tecvhnique et les réunions techniques avec le client.



Maître d'apprentissage de deux apprentis BTS Génie climatique depuis septembre 2008.



Mes compétences :

autonome