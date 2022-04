Igor SVERDLOV

Actuellement en Licence Droit Economie Gestion, Mention Commerce et Développement à l’International et ayant pour objectif de continuer sur un diplôme de Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit (Titre certifié niveau 1) à l’IFAG, je suis a la recherche d'une alternance dans le domaine du management, commerce, marketing ou gestion.



Je suis actuellement, technico-commercial en alternance au sein de la société SFEC ou je travaille à mettre en application la théorie acquise en cour. Je suis un jeune homme qui aime le chalenge et qui a un réel intérêt pour la vente. Autonome, organisé et structuré, je cherche à comprendre mon environnement afin de permettre à mon entreprise d’améliorer ses résultats et ses performances si besoin. De plus j’ai une réelle capacité d’analyse, d’adaptation et un bon relationnel. Aussi mon dynamisme, mon sérieux et ma détermination ne peuvent qu’être bénéfiques pour ces domaines.



Par ailleurs mon profil bien particulier, lié à un acquis à la fois commercial et technique, me donne plus de crédibilité sur la partie commerciale. Mon bon niveau en anglais et en russe me permettent aussi de collaborer avec des sociétés étrangères et peut être un réel avantage pour les entreprises d’accueil.





Mes compétences :

DeltaV

Adobe After Effects

Zenon

Step 7

Eurotherm

Unity pro

RS Logix

Microsoft Office