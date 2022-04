Igor TERQUEM

Consultant SAP Logistique (SD-MM)



• Progiciel SAP R/3 - 18 ans d’expérience sur des projets Logistiques

 Consultant fonctionnel SD/MM : Management de projets : cadrage, conception, réalisation, recette, formation, déploiement, support.

FINDUS DEPUIS MARS 2014

Distribution



Consultant SAP

• Missions : Consultant SAP

 Support SAP sur les flux vente

 Responsable des flux EDI entre l’usine de Boulogne, la plateforme logistique et les clients (Implémentation d’une nouvelle plateforme Logistique).

TE- DEUTSCH 4 MOIS

Connectique



Consultant : Support post-démarrage (SAP : PP / SD)

• Mission : Support pour les équipes de planificateurs et ADV

 Formalisation des flux et des processus du nouveau S.I. SAP implémenté (PP)

 Formalisation, formation et support de l’équipe de planificateurs aux outils de gestion de la production

CASSIDIAN 19 MOIS

Aéronautique



Consultant fonctionnel responsable de domaine SD/MM/EBP

• Mission : Responsable de domaine MM/Mysupply

 Support et évolution des processus métier sur SAP MM

 Coordinateur pour l'implémentation de SRM7 pour Cassidian France

POCHET 8 MOIS

Luxe



Consultant fonctionnel Logistique sur l'ERP M3 MOVEX

• Mission : Mise en place des flux logistique pour la filiale américaine (Commandes d'achat, de sous-traitance et de vente, transferts de stock, inventaires)

 Recueil du besoin

 Paramétrage & tests

 Formation des Key Users Américains



METRO CASH & CARRY 16 MOIS

Grande distribution



Assistance à Maîtrise d’Ouvrage SAP SD/MM

• Mission : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la gestion de la logistique pour les plateformes METRO

 Formalisation des procédures de résolution des incidents

 points de contrôles, ordonnancement et procédures de relance

RENAULT 10 MOIS

Automobile



Consultant SAP MM – chef de projet

• Mission : Déploiements des flux achat hors production pour Nissan Europe dans le S.I.SAP.

 Intégrateur fonctionnel

 Paramétrage dans SAP pour les nouvelles structures achat

 Rédaction des recettes fonctionnelles,

VALEO 4 MOIS

Automobile



Consultant SAP SD

• Mission : Migration S.I France  S.I. International

 Préparation et management des ateliers de reprise

 Réalisation des outils d’extraction

RENAULT P&A 15 MOIS

Automobile

Consultant SAP SD – Chef de projet

• Mission : Mise en place des flux électroniques entre les MPR Renault France et le MPR DACIA

 Recueil de l’expression du besoin client

 Rédaction du dossier de conception général

 Préparation et animation des ateliers métiers

 Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées

 Paramétrage dans SAP des nouvelles fonctionnalités

 Mise en œuvre et réalisation des recettes d’intégration et fonctionnelles

 Rédaction et exécution des formations utilisateur

Formation professionnelle

Formation initiale



Formation Bac+5 : DESS en Mécanique Avancée et Stratégies Industrielles