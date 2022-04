Igor ZOUKI

Avec plus de 10 ans d’expérience en tant que Consultant CRM, Marketing Digital, Marketing Automation et BI et en Conception applicative dans différents secteurs d’activité, je travaille sur des projets stratégiques au sein des Directions des Systèmes d’Information et en collaboration avec les Directions Marketing, pour mettre en place des solutions agiles, efficaces et pérennes dans les domaines de la relation client, du marketing et des ventes. Je suis un consultant indépendant depuis 2005 (au sein de ma société iz-tech), spécialiste Adobe Campaign & Interaction, et féru de programmation et de données.



J'aide les entreprises (particulièrement dans le secteur de la Banque / Assurance) à constituer dans leurs outils Marketing une vue agile, rapide et précise de leurs clients et prospects, en intégrant des données fraîches et fiables de sources internes (site internet, CRM, ERP) et externes (Audiences DMP, questionnaires en ligne), en privilégiant les APIs temps-réel plutôt que les chargements traditionnels par fichiers. Les équipes Marketing peuvent alors mettre en place des opérations marketing pertinentes et efficaces, avec un effet mesurable sur les métriques client (taux de conversion, d'engagement, de fidélité, de rétention, valeur client, etc.)



Compétences métier :



Connaissance fonctionnelle du secteur de la Banque / Assurance

Gestion de projet Agile (Scrum Master Certifé)

Création d'offres interactives contextuelles et personnalisées à forte valeur ajoutée

Gestion de campagnes marketing (Adobe Campaign et Unica)

Expression de besoins

Spécifications fonctionnelles

Conduite du changement



Compétences techniques :



Développement Adobe Campaign (ex-Neolane) : workflows de ciblage, formulaires personnalisés, extension de schémas, intégration de données, programmation (javascript, XML, HTML), exploitation des retours, webservices pour alimenter en temps réel des applications tierces, interfaçage d'API avec des fournisseurs tiers (Salesforce, DMPs)

Développement Adobe Campaign Interaction : offres en temps-réel, intégration de listes de ciblages spécifiques, intégration de signaux DMP

Intégration Adobe Experience Manager / Adobe Campaign

Conception d'applications Web et Windows

Spécifications techniques

Modélisation de datamarts

Intégration de données

Identification et traitement des indicateurs analytiques

Restitution / Reporting



Outils / Technologies :



Adobe Campaign / Interaction / Message Center 6.1

Accengage (notifications push Mobile et Web)

Qualtrics (questionnaires en ligne)

Neolane 5 et 6

Unica 8 et 9

Business Objects XI R3

Oracle 11g

SQL Server BI 2005 à 2014 (SSIS, SSAS, SSRS)

ISoft Amadea

Datastage

.Net Framework 2 à 4 - C#

Composants DevExpress (Winforms et ASP.Net)



Mes compétences :

Développement logiciel

Marketing relationnel

Architecture logicielle

Gestion de la relation client

Business Intelligence

CRM

Gestion de campagnes marketing