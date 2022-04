Ihcen ROMDHANE

Diplômé de master 2 informatiques programmation de logiciel sûr (PLS) avec la mention Assez-Bien.

Je me suis orienté et spécialisé dans le domaine des ERP en tant que consultant Technico- fonctionnel OEBS R12.



De nature très sociable et très apprécié de mes clients, j'ai su m'intégrer dans toutes les équipes où je me suis investi, autonome et rigoureux, j'effectue mes missions avec succès.



Actuellement en mission de migration R12 dans une équipe de 8 personnes, pour le client ICDC caisse des dépôts, en tant que consultant technico fonctionnelle finance R12, j’assure le portage des spécifiques.



Mes compétences :

ERP Oracle E Business Suite

Bi-publisher

Workflow

SQL

XML

Shell script

Module IBY

Module PO

Forms/Reports 6i et 10g

Module AR

Module GL

Module AP

Module ALR

Pl/sql

SHELL

Module IProc

Module SLA

Finance

Développement

Oracle

Facturation

Encaissement

Ingénierie