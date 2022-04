Ihden AMAZIGH

Chef de projet-ingénieur étude Junior ( double compétence technique et managérial)

En recherche active stage chef de projet/chargé d'affaire



Conscient des mutation climatique et convaincu de la place de l'énergie dans notre vie quotidienne j'ai axé mes études et mes expériences professionnels sur les énergies renouvelables.



Dans le cadre d'un projet de veille technologique j'ai effectuer un stage de six mois en tant qu'ingénieur autonomie d'énergie (Parkeon).

Description:

Afin d' assurer l'autonomie d'énergie des horodateurs qui sont posés partout dans le monde un panneau solaire de faible puissance charge une batterie (Plomp ,lithium,..)via une carte électronique

Le choix des panneaux solaires: plusieurs technologies ( Silicium monocristallin,silicium amorphe,CIGS/CIS,CdTe et le silicium monocristallin haut rendement)

Le choix du panneau solaire : plusieurs panneaux fournis par plus de 10 fournisseurs ou fabricants de diverses technologies sont testés

-Test électrique :Point de puissance maximale,variation de la puissance produite en fonction de l'éclairement et de la température ,comparaison de l'énergie produite dans les mêmes conditions du panneau testé et un panneau référence.



-Rédaction d'un cahier des charges pour la réalisation d'une carte chargeur DC/DC commandé par une commande intelligente MPPT (Maximum Power Traking) implanté dans un microcontrôleur.

-Réalisation de du convertisseur DC/DC ,test,essai et validation.

-Implantation d'un algorithme MPPT de type P&O (Perturb and Observe) dans un PIC18F1220



Mes compétences :

Autocad

Psim

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

DIALux

C++

C Programming Language

Buses

UNIX

Simulink

Microsoft Windows

Microsoft Office

Linux

Assembler

Sunny Design

Microsoft Project

Langues Management