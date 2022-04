Ihsane ABBADI

• Atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs (marge, volume, qualité, productivité).

• Gestion de la relation avec les clients donneurs d'ordre : compréhension et adhérence aux enjeux

• Suivi quotidien des coûts de production et de la marge (Respect du cadre contractuel / objectifs de rentabilité et Forcast).

• Identification des opportunités de business additionnels.

• Etablissement des plans de montée en charge (quantité, volumes, rythme de production).

• Analyse et contrôle en permanence les résultats des équipes (contrôle des reportings et tableau de bord, Anticipation des zones à risques de sous staffing…).

• Proposition et mise en application de plan d’actions nécessaires pour Anticiper et/ou résoudre des anomalies de production.

• Contrôle qualité / élaboration de la grille et étalonnage ou contre évaluation.

• Management et encadrement des Responsables d’équipes : motivation, montée en compétences, construction d'un esprit d'équipe.

• Veille sur le respect des consignes de la direction, l’application du règlement intérieur et des dispositions législatives.

• Veille permanente sur le climat social et la relation avec les délégués du personnel.

• Gestion du plateau (aspects administratifs, logistique du plateau, planification des ressources, préparation des éléments de paie …).

• Conception d’outils de gestion RH : tableaux de bords, planning, grille d’entretien mensuelle ;

• Préparation des comités de production hebdomadaires et Copil avec Rédaction/historisation des comptes rendus ;

• Compilations statistiques, rapport d'activité, contrôle des ratios.

• Recrutement, formation et encadrement des équipes ;



Mes compétences :

Conseil

Leadership

Management