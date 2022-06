Redouane OULAD AKDIM

Mes principales compétences sont :



- Démarche qualité, démarche de résolution de problèmes et outils qualité,

- Gestion du système documentaire,

- Statistique appliquées et informatiques appliquées aux statistiques,

- Maîtrise des normes ISO :

Norme ISO 9001 v2015,

Norme ISO 14001 v2015,

SST OHSAS 18001,

ISO 22000 v2015,

ISO 1725,

AMDEC,

ISO TS 16949,

ISO 5001 v2011,

Norme EN 9100 v2009,

- Maitrise des principes dAudit

- Management de projet

- Maitrise des concepts, outils et méthodes du management de la qualité

- Rigueur, organisation et esprit analytique

- Aptitude à communiquer (à l'oral et à l'écrit) et à convaincre

- Pédagogie, diplomatie et bonnes capacités d'écoute.