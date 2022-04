Ihsen YOUSSEF

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permises d’acquérir d’importantes connaissances de toutes les étapes du développement du médicament ainsi que la réglementation européenne et française régissant ce domaine d'activité. Je dispose aussi d’une bonne expérience dans le domaine de la recherche clinique aussi bien dans le secteur public (Centre d’investigation clinique et institut de recherche clinique à l’hôpital de la Pitié) que dans le secteur privé (IQVIA).

Je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle dans la recherche clinique en tant que spécialiste des affaires réglementaires ou en tant que coordinateur des essais cliniques.



Mes compétences :

in vivo

stereological surgery

research project management

neurodegeneration

Prism

Microsoft Office

End Note

Encephalopathy

Biopsy

Antibody

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

In vitro

Micro chirurgie animale

Electro physiologie

Life sciences

Ex vivo

Sciences du vivant

Clinical Trials

Alzheimer's disease

Clinical Research

Négociation contrats

Gestion de contrats

Affaires réglementaires

Pharmacologie

Biologie

Laboratoire de Recherche

Recherche scientifique

Recherche clinique

Statistiques

Recherche documentaire