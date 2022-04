Laurence LACOSTE

Je suis docteur en psychologie avec une double formation en psychologie clinique et neuropsychologie. J'ai travaillé essentiellement en milieu hospitalier en service de gériatrie, médecine, psychiatrie ainsi qu'en milieu carcéral.

Ma thèse portait sur l'approche psychothérapique des crises développementales de l'adulte et je l'ai soutenue en 2004.

J'ai également travaillé sur un projet de post-doctorat avec l'Inserm pour valider un test de dépistage des troubles mnésiques par téléphone en vue de l'utiliser dans des études épidémiologiques. J'ai retravaillé cette expérience dans un DU de chef de projet en recherche clinique où j'ai notamment mis en avant les préoccupations éthiques à prendre en compte pour mener cette recherche.

J'ai aussi travaillé sur des vacations de psychologue experte dans une étude de l'observatoire du SAMU Social et suis intervenue dans la formation d'adultes des soignants en psychiatrie.

J'ai été psychologue titulaire du CPP (Comité de Protection des Personnes),IDF 4 de 2009 à 2014 et jetravaille à temps partiel en libéral en qualité de neuropsychologue et psychothérapeute. En 2012, j'ai travaillé comme Attachée Temporaire en Enseignement et Recherche en psychologie clinique à l'Université de Nantes et continue actuellement une activité libérale à l'écoute du marché pour toute nouvelle proposition allant dans le sens de mettre à profit mes expériences passées.



Mes compétences :

Animation de groupes

Statistiques

Psychiatrie

Psychologie clinique

Psychologie

Gérontologie

Psychanalyse

Bilan psychologique

Travail en équipe

Psychothérapie

Formation

Développement personnel