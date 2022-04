Julie LEVITTE

Passionnée par les relations Humaines et leurs Ressources, je suis particulièrement sensibilisée aux dispositifs d accès à l'Emploi des personnes en difficultés ( public en situation de Handicap, public jeune issu des "quartiers", Femmes...) parce que je n'oublie pas là d'où je viens et ce que j'ai mis en oeuvre pour réussir et pcq je crois que les postes à responsabilité ne doivent pas être réservés qu'aux élites.



J oeuvre au quotidien pour favoriser l'accès à l'emploi des publics en difficultés et donner la Chance à chacun de réussir à force de volonté, de courage et de prises d'initiatives.



Deux citations, d'autres, pour me résumer :



"Fonces comme tu sais le faire et que les difficultés ne te freinent pas"

Ma prof de francais de 5ème à son élève dyslexique



Lors de mon premier entretien annuel "C est bien ce que tu fais , mais maintenant, sois comme cet agenda" ??!!! cad carrée

Mon directeur Olivier, chez Décathlon, il y a plus de 10 ans



et je me suis attachée à appliquer les deux ....



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Recrutement

Grande Distribution

Responsabilité sociétale des entreprises

RSE

Ressources humaines

Lean Six Sigma

Relationnel

Handicap