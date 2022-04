Ihsène MILLARD

Ingénieur commercial Grands Comptes depuis 8 ans sur le marché des solutions de Gouvernement d'Entreprise et de Pilotage juridique.



De la phase de découverte des besoins à la phase de contractualisation, ma mission consiste à commercialiser des Solutions informatiques auprès des directions juridiques et financières.



Les échanges se font auprès d'une multitude d'interlocuteurs de haut niveau (Directeurs juridiques,DRH ,DAF) avec des cycles de ventes longs et complexes.



Mon travail consiste à donner aux décideurs et dirigeants d'entreprise de l'information stratégique et juridique. Vecteur incontournable pour répondre aux exigences réglementaires des marchés actuels.



Mes compétences :

Actions commerciales

écoute active

Closing

Négociation contractuelle

Gestion d un portefeuille grand comptes

SaaS/Cloud computing

Software