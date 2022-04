Ikhlas BAGGAD

Bonjour et bienvenu sur mon profil !



Spécialiste en e-commerce et en webmarketing, je travaille actuellement au sein de la filiale STRAX, leader en Europe des accessoires mobiles.

Passionnée par les nouvelles technologies et le Digital, j’exprime ma soif d’innovation dans les projets à la croisée du Marketing et du web.



Spécialisée et diplômée en communication et marketing, je travaille depuis 3 ans dans le digital (en alternance, de la licence au Master II). Ma première expérience en tant que Trafic Manager au sein d’une régie publicitaire web a été déterminante pour la suite de mon parcours.



Le social media, incontournable à l’ère où on vit, fait intégralement parti de mes compétences et de mes ambitions futures.

Ma double compétence de Community Management en interne et à l’externe, et les réseaux sociaux nouveaux ou présents sur le marché depuis longtemps drainent mon quotidien.



Concevoir, valoriser et transmettre sont mes moteurs, apprendre, partager et dialoguer mon ambition quotidienne, tout comme la philosophie Internet.



A bientôt,



Mes compétences :

Pack office

Photoshop CS4

Publishers network

Prestashop paris

Joomla!

XITI

Javascript

Php/mysql

Flash

Open ad stream

Adlogix

Microsoft Dynamics Nav

Publicité

Traffic management

Marketing

Web

Internet