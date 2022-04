Qui somme nous ?

--------------------------

iki performance est un cabinet spécialisé dans la prestation du management.

Des ressources humaines en matière de conseil, de recrutement, de formation et d’accompagnement des entreprises de la région du Nord.

Grâce à notre équipe dynamique et experte dans le métier et notre conscience du rôle primordial du capital humain dans la performance d’une entreprise .on vous propose une gamme de prestations de qualité commence par le diagnostic des compétences de vos ressources humaines, et porter ensuite les solutions adéquates à votre situation dans le cadre d’un partenariat actif qui prend en considération l’évolution continue des différents facteurs économiques et sociaux de la région



Notre mission

--------------------

Nous vous mettons à votre disposition une panoplie de formations sur mesure assurés par des formateurs de haut niveau pour vous assister et vous accompagner. Ils vous conseillent et choisissent avec vous la solution de formation parfaitement adaptée à vos besoins.



Notre objectif

-------------------

- Développer le niveau de compétences des collaborateurs

- Soutenir la motivation des salariés

- Recruter de nouvelles compétences pour nos clients

- Développer la croissance de l’entreprise grâce au Conseil

- Assurer un haut niveau de performance et de satisfaction à nos clients



Nos valeurs

----------------

► Ecoute : Notre équipe de professionnels est à l’écoute de nos clients.

► Performance : Nous traduisons les stratégies de nos clients en des plans D’actions Efficients et efficaces.

► Qualité : Nous avons un souci permanent d’amélioration et d’excellence envers nos clients.

► Sens de responsabilité : Nous concrétisons nos projets avec professionnalisme et sérieux.



Notre charte d’engagement

---------------------------------------

► La satisfaction du client : Mieux vous comprendre pour mieux vous servir

► La Progression : votre évolution c’est notre premier engagement

► Le Succès : votre réussite c’est le notre

► La Qualité ; est le cœur de notre prestation



Nos Formations

-----------------------



► Communication & langues

► Management ,Ressources Humaines &Coaching

► Qualité & Production

► Finance, comptabilité & fiscalité

► Environnement, hygiène & sécurité

► Transport &

► Informatique & Développement des applications

► Technique & Maintenance

► Affaires juridiques & droit de travail

► Commerce & Marketing