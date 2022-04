Je suis ikram ben belgacem barhoumi , technologue en génie mécanique à l'institut supérieur des études technologiques de Kairouan depuis 2012 . en 2011 , j'était diplômée au prés de l'école nationale d’ingénieurs de monastir après avoir passé deux ans de préparation aux études d’ingénieurs de monastir à L'IPEIM , ces deux ans d'études ont étaient finalisés par un diplôme d'études de premier cycle : Physique et Chimie et une admission au concours national d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs. Actuellement je suis à la recherche des nouvelles voies de recherche scientifique et de développent de ma carrière autant qu’enseignante et de renforcer également mon carnet d'adresse souhaitant être riche par des industriels et des formateurs pour contribuer aux liens entres le domaine industriel et la recherche scientifique et l'enseignement supérieur . je m’intéresse beaucoup aux sujets des énergies renouvelables , les simulations des problèmes multidisciplinaires.....



