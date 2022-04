Ikram BENJELLOUN

Savoir-Faire :



- Pilotage : Encadrement de consultants.

- Production de livrables : Rédaction de SFG, comptes-rendus, supports de réunion,

- Analyse fonctionnelle : Analyse et recueil du besoin métier.

- Conduite du changement : Création et Mise à jour de Supports de Formation.

- Recette fonctionnelle : Rédaction de la stratégie de recette, du plan de tests, des jeux de données, suivi de l’avancement des tests, reporting, automatisation des tests de non régression.

- Maintien en condition opérationnelles : assistance utilisateur, administration fonctionnelle



Mes compétences :

Oracle

Microsoft Windows

Java

UNIX

Oracle PL/SQL

NatStar

Java 2 Enterprise Edition