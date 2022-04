Ikram BERHILI

Conseil en organisation au sein des services financiers (principalement en banque de détail).

Double compétences métiers et IT.

Volonté de travailler sur les problématiques réglementaires (FATCA, MIFID2, AEOI...).

Appétence pour le conseil en BFI.



Mes compétences :

Analyse quantitative et qualitative de donnée

Stratégie de financement

Evaluation des entreprises

Conduite du changement

Gestion de projets

Audit

Conseil

Finance