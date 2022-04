Ikram MELIANI

● Responsable comptable dont la fiabilité n'est plus à prouver travaillant rapidement et de manière précise dans des délais serrés.

● Adepte du travail en équipe, capable de créer des rapports financiers clairs et exhaustifs destinés au personnel de direction.

● Apprécie le travail au sein d'une équipe dynamique.



Mes compétences :

Planification fiscale d'entreprise

Communication

Procédures comptables

Webtax

Ciage

Cador

Sage

Coala

Microsoft Access

Pegase

Microsoft Word

Cegid

Ciel Compta

Microsoft PowerPoint

CCMX

Microsoft Excel