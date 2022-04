Ikrame BENCHEKROUN

Diplôme au Initiation aux Premiers Secours (PSCI) avec la croix rouge

Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité/Technique de l’Information et de la Communication (B.P.J.E.P.S spécialité T.I.C.)

Formation professionnelle de perfectionnement en bureautique sur les OS Windows XP, Vista, Microsoft Office 2007 et Internet Explorer versions 7 2005-Formation qualifiante d'Agent Administratif Polyvalent avec Comptabilité de 1er Degré,

Cours en Informatique bureautique sur Windows 98/2000/XP, Microsoft Office 2003-2007 et sur le navigateur Internet Explorer

Diplôme de Technicien Supérieur en Hôtellerie, Option : Restauration/Réception

Bac S

Niveau TOEFL / au Centre Américain de Langues

Diplômes (Beginning 5, Intermediate 5, Advanced 5) au Centre Américain de Langues.