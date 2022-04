Ikrame KOURID

Bonjour,

Positive et à l’écoute, je suis à la recherche d'un travail dans mon domaine de compétences qui se situe principalement en Microélectronique (H/W design)

J’aime aussi les projets d’équipe qui évoluent au sein d’un environnement dynamique.

Je serais disponnible a partir de septembre 2017.



Mes compétences :

VHDL

Programmation sous STM32

Conception des circuits en VHDL et implémentation

Microcontrôleur Renesas

Réseau Pétri (TINA)

C

C++

Réalisation du PCB sur P-CAD et Cadence

Réalisation des simulation sur Cadence

Synthèse de système avec une approche réseau de pé

Conceptions des circuits intégrés analogiques et n