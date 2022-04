Ilan AIDAN

Bonjour,



Je suis a la recherche d'un travail (CDD, CDI) dans le secteur de la comptabilité.

Actuellement je suis comptable dans un cabinet d'expertise comptable qui me permettent d'acquérir de solides connaissances en comptabilité publique (enregistrement comptables de Banque, Vente, Achats, Caisse, Chèques (LCL, Banque Populaire, BNP...), rapprochements Bancaire, Déclaration de TVA). Sous la responsabilité de l’expert comptable, j'ai su exécuter mes missions en application de consignes précises, et selon le respect des procédures.

D'autre part, au cours de ma formation, j'ai pu acquérir une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et Ciel Comptabilité Gestion et SAGE Coala.



Je suis quelqu'un d'autonome, rigoureux et organisé, je souhaite rejoindre votre équipe afin d'évoluer et de mettre à profit mes connaissances au sein de votre structure.







Mes compétences :

Word

Ciel Comptabilité

Access

Excel

Sage Coala

Quadratus