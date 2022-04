Ilannah ALIMI

Ergonome IPRP spécialisée en santé et handicap - Intervenant en prévention des risques professionnels



Compétences et expérience en prévention des TMS, des RPS, du risque chimique. Réalisation et suivi de DUER

Participation à des réunions, élaboration de dossiers et de supports de communication et de prévention (réunions de sensibilisation, commissions habillement, groupes de travail CHS, CHSCT)



Autonome, ayant l'esprit d'équipe et un bon relationnel facilitant la communication avec des personnes non initiées telles que les opérateurs ou les membres d'organisations syndicales



Mes compétences :

Ergonomie

Démarche et outils d’analyse en ergonomie

Prévention, évaluation des risques professionnels

Coordination et gestion de projets

Hygiène, santé, sécurité, conditions de travail

Conseil et accompagnement