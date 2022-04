Ilaria MICHELIZZI

*Lead de projet pour la discipline mécanique

*Préparation de documentation technique d’appel d’offre

*Analyse technique de comparaison d’offres jusqu'à recommandation vendeur

*Suivi de commande jusqu'à livraison sur site

*Expertise en fonctionnement et performance de turbines à gaz et compresseurs centrifuges (inclus systèmes auxiliaires et logique de control)

*Support technique des clients, études d’optimisation et amélioration des installations existantes en collaboration avec les fournisseurs