Ilaria SANGES

Licence en diététique- nutrition internationale, avec un Master 1 en Santé Publique, j'ai réalisé tôt mes premières expériences professionnelles, dans le sens d’une activité appliquée aux questions du développement social, culturel et économique, en particulier en Afrique.



Chef de projet dans une enquête sur les risques et sur la diffusion du diabète en République du Congo, j'ai eu à gérer toutes les phases de l’enquête, soit en Italie, soit en Congo. Mes technicités de diététicienne et mes diverses expériences professionnelles dans des services hospitaliers, et la réalisation des programmes à caractère sanitaire d’intervention nutritionnelle sont des atouts. Le Master 1 en Santé Publique m'a permit d'enrichir ma formation médicale, avec un rapprochement méthodologique entre une éducation pour la santé et une éducation thérapeutique, d’autre part; en plus, j'ai pu m’expérimenter sur toutes les interventions de nature éducative qui ont pour but des apprentissages individuels ou collectifs permettant de dépasser des déterminants sociaux défavorables et maintenir un état de santé compatible avec un projet de vie personnel ou social. J'ai pu, en plus, enrichir mes connaissance du système de santé et de protection sociale en France.



J’ai eu également des expériences au niveau administratif et financier dans différents ambiances associatifs.



Mes compétences :

Diet planning

Diabetes care

Staff management

Project planning

Patient education

Food science

Scientific presentation

Clinical nutrition

Human nutrition

Research

Anthropometry

Questionnaire design

Oral & written communication skills

Nutrition

Planning stratégique

Planification