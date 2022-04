Aroua HADFI

Sociable, polyvalente et rigoureuse, je suis diplômée de l'Ecole Nationale de Commerce et de l'Ecole Française des métiers de la Communication, je souhaite occuper un poste dans le domaine du Marketing et de la Communication.



Quel que soit le secteur, les enjeux et problématiques que posent le Marketing et la Communication me passionnent. Ils sont pour moi le moyen d'ouvrir mes connaissances à un monde qui m'est nouveau et d'approfondir mes compétences au sein d'une entreprise dont l'environnement peut m'apporter beaucoup.



Les différents postes que j'ai occupés valident mon expérience professionnelle tant en terme de mise en place de stratégie de communication externe ou de communication de marque qu'en terme de mise en place d'une stratégie de relations presse et publiques ou d'organisation d'opérations événementielles (Salon Mondial Coiffure Beauté, BtoB, BtoC, corporate).



Mes collaborateurs disent de moi que je suis pro-active, de confiance, à l'écoute et très investie dans les différentes missions qui me sont confiées. Au quotidien, ils apprécient

mon sens du travail en équipe et ma curiosité qui alimente une culture générale nécessaire en communication.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Office

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign