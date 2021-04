Coordination des Plans de Communication Interne et Externe.

En charge de la Communication Institutionnelle.

Promotion de l'offre de formation et gestion de la marque employeur.

Web, Réseaux Sociaux, Événementiel, ....



Formation continue pour adultes - Accompagnement reconversion professionnelle / montée en compétences.



Mes compétences :

Pack office

Joomla 2.5

AdWords et Pub en ligne

SEO

Communication externe