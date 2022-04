Ilaria SCALA

Je suis ingénieur biomédical spécialisée dans les dispositifs médicaux. Diplômée en 2015 du titre d’Ingénieur Biomédical de l’Université La Sapienza de Rome, j’ai poursuivi ma spécialisation en dispositif médical en acceptant une thèse appliquée au Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi-Echelle (MSME) à l’UPEC. Mes travaux de recherches ont mené à la publication de plusieurs articles dans des revues internationales et à la participation à des conférences nationales et internationales. Le but de ces travaux était le développement d’un outil de détection de la stabilité des implants osseux. Lors de cette thèse j’ai également eu l’occasion d’encadrer deux stages de fin d’étude. En outre, j’ai eu l’opportunité d’enseigner la mécanique à des étudiants de licence en deuxième et troisième année. Ces expériences m’ont tout d’abord permis d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques sur les dispositifs médicaux mais aussi des compétences en matière de gestions d’équipe et de projet, d’organisation et de communication.



Mes compétences :

Comsol

C++

SimSonic

LaTeX

Matlab

Microsoft Office

Mathematica

iOS, Microsoft Windows