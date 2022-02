Ilaria TROIANO

De formation artistique j’ai pu acquérir un regard et des excellentes aptitudes en design graphique aussi bien que en fabrication et production, élargissent mes collaborations vers la grand canaux de distribution.

Ce qui fait de moi aujourd'hui une direction Artistique à 360°.

En étroite collaboration avec le pôle marketing ou ne directe avec les annonceurs, je suis le garant d’une déclinaison cohérente de la stratégie de communication sur l’ensemble des supports off-line et on-line, B2B, B2C. Je peux aussi garantir le suivi de projets audiovisuels.







Mes compétences :

Coordination projets

Organisations professionnelles

Design graphique

Design d'espace

Creative Merchandising

Production audiovisuelle

Scénographie

Organisations autonomes

Internet

Analyse des besoins

Créativité

Illustrator

Sens pratique

Anticipation

Dynamisme

Conseil en image

RESPONSABLE

CREATIF DA

Veille documentaire

Management de projet

Coordination de projet

MEDIATION / NEGOCIATIONS

Coordination d'équipes

Veille concurrentielle

Production TV

Production artistique

Achat d'art