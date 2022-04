Ilda CANETTA

Les différentes sociétés et expériences m'ont permise d'​ atteindre un savoir faire dans plusieurs domaines comme le Design , création de collection , la coupe , la confection , la mise au point des produits ,développement de coques mousses +moulage et la qualité produit; d'​ acquérir un esprit d’équipe ; qualités de contact ; une organisation minutieuse et une autonomie dans le travail que se soit en prêt-à-porté ou en lingerie femme.

Mon objectif est d'avancer plus, et encore plus ,dans ma carrière professionnel et ne jamais baisser les bras devant tout obstacle.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lectra modaris

Gerber technologie

PLM lectra

Lectra Gallery

Développement produit

Création