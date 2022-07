Anou VATTULAINEN

Modéliste avec un parcours riche d'expérience de plus de 20 ans, je suis actuellement Responsable de développement et de normalisation pour GRANDIS, prestataire de service dans le Prêt-à-Porter de Luxe.

Ayant une formation polyvalente de modéliste-patronnière et couturière, j'ai travaillé notamment pour la couture sur-mesure dont une bonne maîtrise techniques de montage et de différentes matières.

Pendant plusieurs années, en activité libérale, j'ai fait le développement des collections pour des maisons comme

JC Castelbajac, Paul&Joe, Virginie Castaway, Gérard Darel et Cacharel. Suite à ma collaboration pour le développement des collections avec Cacharel, j'ai travaillé comme responsable de normalisation au sein de leur bureau d'étude.

Le domaine de l'habillement et la mode est une une formation permanente et une apprentissage nouvelle chaque jour: de l'analyse du croquis au production par le management des équipes et la communication avec les créateurs, nous arrivons à créer et fabriquer des modèles toujours différents. La conscience professionnelle mêlé à la passion du métier fait la force du travail.



Mes compétences :

Adaptation facile

Réactive. Organisée

mise au point

PAP FEMININ

responsable

modéliste

Autonomie

Management

Luxe