Patrice CANTALEJO

Meilleur Ouvrier de France Tissage-Tissage sur soie



Tisseur main en passementerie.



Dans mon atelier en Dordogne, je tisse des passementeries dans le plus grand respect des traditions.



De la guipure au tissage final, tout est fabriqué à la main à partir des matières premières les plus nobles, soie, fils d’or et d’argent de Lyon.



Je tisse tous types de crêtes-mains selon les besoins des tapissiers,à partir de leurs modèles ou de mes propres créations.



L’exigence de qualité, la préservation du patrimoine, la maitrise du savoir-faire et sa transmission n’étant pas incompatible avec la créativité, je conçois également des tissages adaptés à la Haute-Couture, les accessoires de mode et la fabrication de bijoux textiles.



