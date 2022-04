Ilda DOS SANTOS

De nature volontaire et positive, je suis une personne toujours partante pour relever de nouveaux défis qui puissent enrichir mes compétences d'assistante.

Selon moi, l'assistante est le prolongement et le bras droit d'une Direction sur laquelle elle peut compter et avoir confiance.

Je possède un très bon relationnel, un sens de l'écoute et une adaptabilité qui ne m'empêchent pas de conserver un haut niveau de confidentialité de part mes fonctions.

J'accompagne aisément une Direction dans son quotidien afin qu'elle puisse se concentrer sur ses priorités, je suis force de proposition quand cela s'avère nécessaire.

D'un tempérament fort mais également très souple et flexible, je me qualifie de "main de fer dans un gant de velours" pour exercer mon travail au quotidien



Mes compétences :

Administratif

Ressources humaines

Formation

Gestion de projet

Management

Evénementiel

Assistanat de direction

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop