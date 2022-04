Ilham ABBASSI

Consultante AMOA /MOA depuis plus de 9 ans au sein des SS2I pour des grands comptes. J’ai participé à des projets riches et innovants au travers lesquels j’ai acquis une bonne base en maîtrise d’ouvrage et en assistance à maîtrise d’ouvrage.

Plus particulièrement dans le secteur de l’énergie et l’industrie de l’automobile où j’ai pu profiter d’importantes opportunités et d’une prise de responsabilité motivante me poussant à m’investir dans une dynamique de projet.

Mes missions ont été caractérisées par une diversité dans les tâches réalisées et les sujets.

Mon souhait est de trouver la société idéale et le poste idéal où je serai capable de collaborer en toute confiance et m'épanouir professionnellement.





Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Test et recette

Conception fonctionnelle

Rédaction de contenus