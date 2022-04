Ilham ABOUAZZDDINE

Bonjour,



Je suis une jeune de 26 ans Actuellement en recherche d’emploi, je vous présente mes références:



De formation Informatique et réseau; titulaire d’un Diplôme de Bac +5 en Genie Informatique à ISERT. Outre mes 6 mois de stage de fin d’étude chez FirstInformatique,j’ai acquis une expérience de 14 mois de prestation de service en tant qu’un ingénieur support informatique chez ACCOR MAROC-RISMA.



Je note que je suis ambitieuse,motivée et rigoureuse .



En cas d’éventuelle convocation d’entretien Je suis immédiatement disponible et merci de me contacter.









Mes compétences :

Avant vente

Chef de projet

Commercial

Help desk

Informatique

Ingénieur Support

Ingénieur technico commercial

Management

PARC INFORMATIQUE

Support

Support informatique

Technico commercial

Top Management

Vente