6 ans et demi d'experience dans le secteur de l'industrie.

Connaissances approfondies et interdisciplinaires de la branche.

Douée dans le coaching et la motivation des collaborateurs.

Comprends vite les autres,tournée vers le client et orientée entreprise en toutes circonstances.

Ingénieur créative qui se focalise sur les processus de production et les couts.

Experience dans la gestion de projets internationaux.

De caractère sociable et intègre.



Mes compétences :

Logistique