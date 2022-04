Ilham BAHIJ

Avec plus de 09 ans d'expériences en conduite de projets et développement des ressources humaines,

j’ai pour vocation de diriger un service RH en associant des missions opérationnelles et stratégiques.



Le recrutement de nouveaux talents, la gestion des carrières des salariés et le pilotage de la paie sont

des activités professionnelles que j’ai pu exercer au cours de mes précédentes missions, développant

ainsi la polyvalence et l’expertise de mon profil.



Mes compétences :

Administration

Création

Droit

Finances

Gestion d'entreprises

Projets RH

Recrutement

Ressources humaines

Formation

Management de transition

Droit du travail

Gestion des conflits