Ilham BOUMIR

Diplômée d’un BTS chimiste et d'un Certificat de management opérationnel, j’aimerai élargir mon réseau professionnel.



À ce titre, mon expérience au sein d’entreprises et ma formation initiale ont développés mon goût du terrain, mon esprit d’analyse et mon sens des priorités. Mon but premier étant d ‘apprendre auprès des meilleurs et dans différentes branches de la chimie, c'est ce qui fait ma motivation!



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chimie

Contrôle qualité

Cosmétique

Formulation

Métallurgie

Pétrochimie

Qualité