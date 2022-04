Ilham LAROUB

Diplômée d’un BTS Assistante de direction, avec plusieurs années d’expérience professionnelle.



Mes compétences relationnelles, de communication, d’organisation et de gestion administrative sont des atouts qui me permettraient de m’intégrer efficacement dans un nouvel univers professionnel.



Réactive, déterminée et rigoureuse, je souhaite évoluer au sein d’un groupe à fort potentiel. Organisée et méthodique, je sais travailler de façon autonome mais également en collaboration.



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Espagnol