Ilhame BARGHOUTI

Diplômée en Master d'ingénierie biochimique et biotechnologies, et après un an et demi d'expérience en tant qu'ingénieure d'application au sein de la société Cézanne, groupe Thermo Fisher Scientific (clinical diagnostic division), je suis actuellement ingénieure d'application pour la filiale France de bioMérieux. Ma mission consiste à assurer le support, le suivi technique et la formation d'équipes de laboratoire à l'utilisation d'automates et réactifs de diagnostic biologique in vitro.



Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles au sein des industries pharmaceutiques et de biotechnologies, particulièrement dans le domaine du diagnostic in vitro. Je suis intéressée par les fonctions de support et d'interface, me permettant d'allier mes connaissances scientifiques et techniques à mes compétences relationnelles que j'ai développé au cours de mes différentes activités professionnelles.



Mes qualités :

Dynamique et souriante, je m'investis très sérieusement dans toute mission que l'on me confie.

Organisée et adaptable, je suis rapidement autonome et efficace dans mon travail.

Rigoureuse et méticuleuse, je porte une grande importance à la qualité de mon travail.

Pédagogue et à l'écoute, je porte attention à la clarté et la précision des informations communiquées.