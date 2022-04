Ilhame IBN CHARAA

Diplômée de Telecom Bretagne (anciennement ENST Bretagne, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne), j'ai pu, au cours de ma formation dans cette école, bénéficier de l'opportunité de faire une année de césure (en 2007) durant laquelle j'ai découvert le métier d'ingénieur Avant-vente chez Alcatel-Lucent dans le domaine des réseaux mobiles (GSM et W-CDMA). Cette expérience, que j'ai renouvelée en 2009, m'a permis d'appréhender ce qu'est la gestion de projet (tenue des délais, coordination d'équipe, animation des réunions, attribution du travail et suivi du projet). Ce métier m'a aussi permis de développer le contact client ainsi qu'une forte sensibilité commerciale (participation à la stratégie commerciale, présentations client, participation aux négociations avec le client).



Après deux ans d'expérience dans le métier d'avant-vente en télécom, j'ai souhaité mettre à profit un autre enseignement reçu à l'école : la finance de marché. J'ai pour cela intégré une mission de support fonctionnel à la SGCIB durant laquelle j'ai pu découvrir de nouvelles compétences telles la gestion de crise et parfaire mes compétences au niveau relationnel (relation client très importante, communication aussi bien avec les équipes techniques qu'avec les utilisateurs) ainsi que le monde des produits dérivés.



J'ai ensuite intégré une mission de maîtrise d'ouvrage au sein de la SGCIB pendant deux ans sur une application de calcul de PnL et d'analyses de risque sur les produits dérivés.



Après avoir suivi des projets en tant que support fonctionnel et en tant que MOA, je souhaite aujourd'hui m'orienter vers de la gestion de projet afin de suivre un projet de bout en bout, d'avoir une vision plus transverse et de pouvoir interfacer avec plusieurs métiers différents.



Mes compétences :

Animation

Animation de réunions

Communication

Communication client

Gestion de projet

Qualité

Qualité rédactionnelle