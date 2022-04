J'ai une expérience confirmée dans la vente.

Je suis actuellement Prescriptrice dans un magasin de carrelages et sanitaires.

Mes missions consistent à faire connaître mon produit aux architectes et à concevoir avec eux leur futur projets.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le même domaine d'activité

N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information.

elhemee@yahoo.fr

cordialement Ilhame Khattat