Ilhan VATANSEVER

POLEN FOOD, est l'une des leader entreprises de producteurs spécialisés dans les additifs alimentaires, produits de pâtisserie et de boulangerie qui gère ses activités dans quatre gammes de produit ;



- La gamme correcteurs de farine avec la marque "Exper Gold"

- La gamme améliorants de panification avec les marques "Vizyon et VIZYON P300"

- La gamme pâtisserie avec la marque "Vizyon"

- La gamme enzyme individuel avec la marque "Polenzyme"



Nous somme spécialisé aussi au domain du premix des vitamines & minéraux pour la fortification de la farine de blé avec le soutien d'une équipe professionnelle et technique 7 / 24 disponible.



Vous pouvez visiter notre site internet et sur facebook http://www.facebook.com/pages/POLEN-GIDA/118639804840981 , ici vous allez voir les images détaillés sur nos gammes et les salons que nous avons participé jusqu'à aujourd'hui.





