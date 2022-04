Ilhem BARRAK

Actuellement étudiante à l'E.N.S.I.I.E (Ecole Nationale Supérieure d'Informatique dans l'Industrie et l'Entreprise) en 3ème année. J'ai suivi une formation en développement, programmation, modélisation et conception, architecture de l'entreprise et informatique décisionnelle accompagnée d'une formation en mathématique statistiques et probabilité, analyses des données et gestion de projet.



Mes compétences :

Développement web

Modélisation UML

Conception

Mathématiques appliquées à l'informatique

Mathématiques Générales

ECM Entreprise Content Management

Programmation orientée objet