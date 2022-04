Ilhem BENOSMANE

Manager dynamique , gout du challenge ,esprit d'équipe ,rigoureuse ,professionnelle , passionnée par mon metier et l'accompagnement de mes collaborateurs.Ma priorite c'est de fédérer une équipe autour d'un même objectif en appliquant les règles et directives d'entreprise , le client est et doit être au centre de nos préoccupations.

L'accueil et l'accroche restent essentiels pour moi donc coaching , analyse des indicateurs commerciaux et plans d'action journaliers afin d'atteindre nos objectifs .Recruter et former mes collaborateurs ,les écouter , les évaluer et les accompagner pour les faire grandir et gagner en autonomie .Mon envie d'évoluer et de relever d'autres challenges m'ammenent aujourd'hui a être a l'écoute du marché .

" Passion-Plaisir-Performance-Audace-"



Mes compétences :

manager

gestion

analyse et anticipation merch

esprit d'equipe

gout du challenge