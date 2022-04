Ilhem BENOSMANE

Je suis dynamique et avec un esprit d'équipe ,j'adopte le management participatif et m'investi totalement dans ma mission ,sérieuse et professionnelle,j'aime relevé des challenges.

Le client est au centre de mes préoccupation et j'applique à 100%les directive société .Actuellement je suis en recherche active d'un nouveau poste de responsable et pouvoir m'épanouir dans ce nouveau poste mon métier c'est une passion et je le fait avec plaisir .

Je suis une personne authentique et pressé de retrouver un nouveau challenge à bientôt